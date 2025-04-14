В Юрге суд закрыл школу после обрушения потолка во время урока

После обрушения потолка в школе №2 Юрги (Кузбасс) суд приостановил работу учреждения. Ограничения будут действовать до окончания проведения инженерно-технического обследования здания, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Инцидент произошел 31 марта этого года. В одном из кабинетов частично обрушился штукатурный слой потолка между первой партой и доской.

Ранее региональное СУ СКР возбудило уголовное дело о халатности по факту произошедшего.

Александра Стрелкова