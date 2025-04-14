Экс-депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кагилев освободился по УДО

Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кагилев, осужденный за покушение на получение взятки в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ), освободился условно-досрочно (УДО), сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото Олег Кагилев (слева)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ На фото Олег Кагилев (слева)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В марте 2020 года Олег Кагилев был приговорен к семи годам колонии строгого режима. Суд установил, что он, занимая должность начальника ГКУ СО «Управление капительного строительства Свердловской области», намеревался получить взятку в размере 6,6 млн руб. за победу ООО «СтроймонтажУрал-2000» в торгах на реконструкцию спорткомплекса «Синегорец» на сумму более 132 млн руб.

Спустя три года Олегу Кагилеву заменили неотбытую часть наказания принудительными работами. В начале 2025 года Первоуральский городской суд удовлетворил ходатайство Кагилева об УДО.

Прокурор обжаловал это решение, однако Свердловский областной суд оставил постановление без изменений. До окончания срока наказания оставалось более 2 лет.

Напомним, в начале 2020 года, Свердловский областной суд смягчил приговор директору ООО «СпецмонтажУрал-2000» Владимиру Абраменко. Он является главным свидетелем по делу Олега Кагилева. Вместо пяти лет колонии общего режима Владимир Абраменко должен провести в колонии четыре года и девять месяцев. Кроме того, суд уменьшил сумму штрафа с 330 тыс. руб. до 270 тыс. руб.

Полина Щуцкая