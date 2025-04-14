В Кузбассе с начала года на 16% вырос пассажиропоток в пригородных поездах

По итогам первого квартала 2025 года пригородные поезда в Кузбассе перевезли около 724 тыс. пассажиров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 16%. «Рост пассажиропотока обусловлен комплексом факторов, включая расширение маршрутной сети и развитие системы электронных сервисов продаж»,— сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

За март в пригородных поездах региона пассажиры совершили 238 тыс. поездок, что на 13% больше, чем в марте 2024-го. В январе-марте пассажиры приобрели через электронные сервисы более 170 тыс. билетов (+34% к первому кварталу годом ранее).

За январь-февраль 2025-го пассажирские перевозки на ЗСЖД составили 5,8 млн человек (+3,2% к прошлому году).

Александра Стрелкова