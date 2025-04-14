СК завел дело против челябинца за повреждение «стены памяти» в парке Тищенко

В Челябинске следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего горожанина, подозреваемого в повреждении мемориальной «стены памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны в Металлургическом районе. Во время совершения преступления челябинец был пьян, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, вечером 11 апреля горожанин в состоянии алкогольного опьянения, «действуя умышленно, против общественной нравственности», в парке «Металлург» имени О.И. Тищенко повредил мемориальную «стену памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны, посвященную дню воинской славы России.

Возбуждено дело п. «б»ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны). Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подозреваемому. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишение свободы.