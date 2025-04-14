В Перми вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

С 15 апреля в Перми проиндексируют стоимость проезда в общественном транспорте. Стоимость разовой поездки вырастет на три рубля и составит 40 руб., пересадка по транспортной карте – 20 руб. Как сообщает пресс-служба мэрии, изменение тарифа связано с ростом цен на топливо, запчасти, а также необходимостью индексации зарплат водителям. Кроме того, ежегодная индексация тарифа позволяет не допускать его взрывного роста в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Также будут проиндексированы и цены на проездные. Как и ранее, пассажирам остаются доступны проездные на 40 поездок, 15 дней, месяц, квартал и год. Чем дольше срок действия тарифа, тем большую скидку он предоставляет относительно разовой поездки. «До 15 апреля пассажиры могут приобрести годовой проездной по старой цене, сэкономив тем самым на поездках в течение всего следующего года. За март и половину апреля годовой проездной приобрели более 1,2 тысяч пассажиров, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всё больше пассажиров выбирают самый выгодный тариф», - отметили в департаменте транспорта администрации Перми.

Льготные категории граждан (школьники, студенты, пенсионеры и члены малоимущих многодетных семей) имеют право на приобретение льготных проездных. Проездной для учащихся 1-4 класса пермских школ бесплатный.