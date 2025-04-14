Время работы челябинского зоопарка увеличится на два часа

С 15 апреля челябинский зоопарк переходит на летний режим работы. Он будет открыт на два часа дольше, сообщает пресс-служба учреждения.

С понедельника по четверг зоопарк будет работать с 10:00 до 20:00, в пятницу, выходные и праздничные дни — с 10:00 до 21:00. Касса закрывается на час раньше. Посещение детского контактного зоопарка в будние дни, кроме пятницы, возможно с 11:00 до 18:00, а в остальные, включая праздничные, — с 11:00 до 19:00. Билеты продаются до 17:30 и 18:30 соответственно.

Виталина Ярховска