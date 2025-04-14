Уголовное дело экс-главы рыбинского ЖКХ прекращено

Уголовное дело в отношении бывшего директора департамента ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинска Сергея Цепилова прекращено по нереабилитирующим основаниям. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Муниципальный Совет городского округа г. Рыбинск / «Вконтакте» Фото: Муниципальный Совет городского округа г. Рыбинск / «Вконтакте»

Напомним, что господина Цепилова в июле 2024 года арестовал на два месяца Рыбинский городской суд. После этого, как пояснили в пресс-службе областного суда, следствие не ходатайствовало о продлении меры пресечения.

Дело было прекращено в связи с полным возмещением ущерба в размере 340 тыс. руб. и признанием вины. При этом Цепилов юридически считается привлеченным к уголовной ответственности за злоупотребления полномочиями.

Согласно данным kartoreka.ru, с 1 апреля 2025 года Сергей Цепилов стал исполняющим обязанности директора рыбинского МБУ «Дорожно-эксплуатационное строительство».

Алла Чижова