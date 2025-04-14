Уфимка обвиняется в нападении на полицейского

Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело уфимки, которая обвиняется в применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в феврале этого года в дежурную часть отдела полиции сообщили о краже товаров в продуктовом магазине в микрорайоне Шакша в Уфе. Полицейские обнаружили там нетрезвую местную жительницу, которая несколько раз ударила одного из них по голове. Когда фигурантку уголовного дела попытались посадить в служебный автомобиль, она пнула сотрудника полиции.

Обвиняемая признала вину.

Майя Иванова