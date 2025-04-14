В Новосибирске осудят пятерых жителей за сбыт 16,5 кг анаболиков

Кировский райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении пятерых местных жителей по делу о контрабанде и незаконном обороте сильнодействующих веществ (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, ч. 3 ст. 234 УК РФ). Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По версии следствия, в 2024 году фигуранты дела занимались поставками синтетических гормонально-активных препаратов (анаболические стероиды). «Их потребление возможно только по медицинским показаниям, оборот на территории Российской Федерации ограничен»,— говорится в сообщении.

Контрабандисты закупали анаболические стероиды как за рубежом, так и на территории РФ. Всего им удалось сбыть более 16,5 кг препаратов.

Александра Стрелкова