В Альметьевске двое детей отравились угарным газом

В Альметьевске в одной из квартир жилого дома две девочки 8 и 10 лет отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекции Татарстана.

Дети были доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Газовики, осмотрев квартиру, установили причину отравления: в доме эксплуатировались варочная поверхность и водонагреватель, расположенный в тесной ванной комнате с недостаточной вентиляцией.

Проверка подтвердила полное отсутствие естественной тяги даже при открытом окне. Специалисты перекрыли подачу газа и поставили блокировку на неисправный прибор.

Артём Дергунов