500 татарстанских экскурсоводов получили аттестацию

В Татарстане более 500 экскурсоводов получили аттестацию. Среди них гиды-переводчики со знанием татарского, английского, арабского, испанского, немецкого, турецкого и французского языков. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета Татарстана по туризму.

«Аттестация экскурсовода — это ключевой элемент в обеспечении качественного и безопасного туристического опыта», — рассказал председатель комитета Сергей Иванов.

С 1 марта 2025 года экскурсоводы в России могут оказывать услуги только после прохождения аттестации. Сведения о полученной аттестации отображаются в федеральном реестре аттестованных экскурсоводов. Гиды также имеют при себе бейдж установленного образца.

В Татарстане аттестация экскурсоводов проводится с 2022 года. Как сообщили в пресс-службе госкомитета Татарстана по туризму, аттестация гидов способствует решению одной из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство» - подготовка квалифицированных кадров.

Диана Соловьёва