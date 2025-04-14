Суд вдвое сократил штраф нижегородской фармации за неисполнение решения ФАС
Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск госпредприятия Нижегородская областная фармация (ГП НОФ) об отмене постановления Федеральной антимонопольной службы, оштрафовавшей НОФ на 300 тыс. руб. за нарушение закона о закупках. Истец также требовал сократить сумма штрафа, следует из судебной картотеки.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В феврале 2024 года НОФ объявила на портале госзакупок электронный аукцион на поставку медизделий и товаров, участниками торгов могли быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. По жалобе участника торгов ФАС обязала НОФ отменить протоколы рассмотрения заявок по одному из лотов, вернуть заявки претендентов и внести поправки в документацию закупки. Предписание антимонопольного органа заказчик не исполнил, и ФАС оштрафовала госпредприятие на 300 тыс. руб.
Однако арбитражный суд посчитал наказание несоразмерным нарушению и несправедливым. Иск НОФ был удовлетворен частично, а штраф сокращен вдвое, до 150 тыс. руб.