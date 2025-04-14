Стерлитамак получит 100 млн рублей для создания туристического кода центра города

Стерлитамак получит из федерального бюджета 49 млн руб. для реализации проекта «Стерлитамак — город креатива», сообщила пресс-служба администрации. Еще 50 млн руб. будут привлечены в качестве инвестиций, 1 млн руб. — из республиканского бюджета, 500 тыс. руб. — из бюджета города.

Проект призван создать туристический код исторической части города. «Мы хотим создать единую туристско-рекреационную зону, объединяющую все ключевые точки притяжения исторического центра, с удобной инфраструктурой для пешеходных и индивидуальных маршрутов»,— написал глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов в соцсетях.

Сроки реализации проекта не называются. По данным правительства Башкирии, в прошлом году федеральную помощь для обустройства туристического центра города получил Бирск, из бюджета России было выделено 19,6 млн руб.

Идэль Гумеров