Минерализованные полосы Ставрополья обновили на 69%

Губернатор Ставропольского края распорядился завершить обновление минерализованных полос до конца недели, сейчас их готовность по региону составляет 69%. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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В пяти муниципалитетах — Апанасенковском, Арзгирском, Георгиевском, Кировском и Шпаковском округах — работы уже полностью завершены. Однако в Александровском, Буденновском, Левокумском, Новоалександровском и Петровском округах отмечается крайне низкий уровень готовности.

Ситуация находится под постоянным мониторингом краевого министерства природных ресурсов.

Николай Аксенов