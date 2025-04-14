В Республике Марий Эл 31-летний местный житель приговорен к пяти годам колонии строгого режима за оправдание терроризма и публичные призывы к нему. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл местного жителя приговорили к 5 годам колонии за оправдание терроризма

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Марий Эл местного жителя приговорили к 5 годам колонии за оправдание терроризма

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, мужчина в мае—октябре 2023 года распространял в интернете посты, оправдывающие экстремистские акции и агитирующие к участию в них.

Помимо основного наказания, осужденному запрещено в течение следующих двух лет вести деятельность, связанную с администрированием сайтов и каналов в интернете.

Артём Дергунов