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В Марий Эл местного жителя приговорили к 5 годам колонии за оправдание терроризма

В Республике Марий Эл 31-летний местный житель приговорен к пяти годам колонии строгого режима за оправдание терроризма и публичные призывы к нему. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

В Марий Эл местного жителя приговорили к 5 годам колонии за оправдание терроризма

В Марий Эл местного жителя приговорили к 5 годам колонии за оправдание терроризма

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В Марий Эл местного жителя приговорили к 5 годам колонии за оправдание терроризма

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, мужчина в мае—октябре 2023 года распространял в интернете посты, оправдывающие экстремистские акции и агитирующие к участию в них.

Помимо основного наказания, осужденному запрещено в течение следующих двух лет вести деятельность, связанную с администрированием сайтов и каналов в интернете.

Артём Дергунов

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