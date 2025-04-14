Власти Курской области попросили не посещать кладбища в Пасху из-за мин ВСУ

Врио главы комитета региональной безопасности Олег Горячев в связи с приближением Пасхи призвал жителей Курской области не посещать кладбища в приграничье. Он пояснил, что часть территорий еще не обследованы саперами на предмет наличия мин. Кроме того, у властей имеются сведения о «целенаправленном минировании ВСУ кладбищ и иных мест захоронения», отметил господин Горячев.

«Я понимаю желание всех православных в этот великий праздник посетить родную землю и места захоронения близких людей... Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в зданиях, земле, траве и других местах, где их трудно действительно увидеть»,— сказал он на заседании регионального правительсвтва.

С 15 марта въезд закрыт на территорию более 120 населенных пунктов, граничащих с зоной боевых действий. Большая часть из них расположена в Суджанском районе. В правительстве отмечали, что в случае получения травм на территории указанных населенных пунктов власти региона не будут оказывать пострадавшим меры социальной поддержки.

Полина Мотызлевская