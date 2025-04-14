В Кинеле женщину будут судить за незаконное получение соцвыплат

В Кинельский районный суд направлено уголовное дело 54-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере», сообщили в прокуратуре Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в 2020 году женщина предоставила в бюро медико-социальной экспертизы фиктивные документы, по которым ей была установлена инвалидность III группы, а также назначена страховая пенсия по инвалидности.

Всего за пять лет она незаконно получила социальные выплаты в общей сумме более 650 тыс. руб.

«Обвиняемая свою вину в совершении указанного преступления признала в полном объеме»,— отметили в прокуратуре.

Алексей Алексеев