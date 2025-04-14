Благотворительный фонд Русской медной компании помог семье из Сибая приобрести квартиру

В декабре прошлого года в семье Султановых из Сибая произошла трагедия: от болезни скончался глава семейства, а спустя десять дней ушла из жизни его супруга. Шестеро детей остались без родителей. Старшие брат и сестра оформили опекунство над младшими.

Фото: Нияз Мирхайдаров

Султановы жили в съемной квартире, и платить за ее аренду, а также обеспечивать семью молодым опекунам было непросто. Узнав о ситуации, Благотворительный фонд РМК помог им приобрести новую четырехкомнатную квартиру в современном пятиэтажном доме. В шаговой доступности — детский сад, школа, поликлиники, городская больница, магазины, автобусные остановки.

«Дети пережили большое горе, и нам хотелось помочь им с бытовыми трудностями, с которыми столкнулись вынужденно повзрослевшие ребята. В новой квартире сделан ремонт, установлена новая сантехника, плита, есть гарнитур в прихожей и кухня. Мебель ребята перевезут свою. Надеемся, что семье будет удобно в новом жилье»,— сообщила руководитель благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Эльвина Султанова, старшая дочь в семье, рассказала, что в новую квартиру уже перевезли мебель, а ее младшим сестрам «квартира очень понравилась, они тут же распределили себе комнаты». «О смене школы они не переживают. Рядом лицей, в котором у девочек учится много друзей, и они уже ждут не дождутся, когда смогут перейти в него. Так что потихоньку налаживаем быт и учимся жить самостоятельно».

Благотворительный фонд РМК учрежден в 2005 году. За время работы поддержка была оказана более 400 тыс. человек.

Фонд специализируется на оказании помощи детям с онкологическими заболеваниями и нарушением слуха, сотрудничая с онкологическими центрами в Свердловской и Челябинской областях. Фонд уже помог 3 тыс. детей с онкологическими заболеваниями и закупил более 1 тыс. цифровых многоканальных аппаратов для восстановления слуха.

Кроме того, Благотворительный фонд РМК реализует программы в сфере медицины, разрабатывает социальные, культурные, спортивные и образовательные проекты, помогает ветеранам и людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.