В Чувашии группу лиц обвиняют в мошенничестве с автострахованием на 1 млн рублей

В Чувашии группу лиц из семи человек обвиняют в мошеннических схемах, связанных с автострахованием. Сумма ущерба от их действий составила более 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашской Республике.

Следствием установлено, что с сентября 2023 по август 2024 года обвиняемые организовывали фиктивные аварии, намеренно сталкивая автомобили, после чего подавали в страховые компании поддельные бумаги, завышавшие размер выплат. По такой схеме группа получила компенсации общей суммой более 1 млн руб.

В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемых суммой свыше 1,3 млн руб.

В зависимости от роли и степени участия каждого им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч.4 ст. 159.5 (по 3 эпизода), ч. 3 ст. 30, ч. 2 и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ. Двое фигурантов входили в организованную группу, другие действовали сообща по предварительной договоренности.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов