В Челябинске автобус сбил школьника на самокате

На перекрестке улицы Чичерина и Комсомольского проспекта в Челябинске автобус «ПАЗ» сбил девятилетнего мальчика, пересекавшего пешеходный переход на самокате. Школьник госпитализирован в детскую областную больницу, сообщает пресс-служба госавтоинспекции города.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 апреля в 9:50 на. По предварительным данным, 54-летний водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем ПАЗ, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате, не спешившись. Ребенок госпитализирован.

Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ города. По данным временно исполняющего обязанности начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Олега Жиляева, с начала года в городе произошло 53 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние, в том числе семь — по неосторожности детей.