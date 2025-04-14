В Перми кикшеринговый сервис может запустить «вечные» электросамокаты

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» планирует возобновить работу в Перми. Как сообщает пресс-служба компании, сервис рассматривает возможность запуска в городе микромобильного транспорта с доработанной батареей. Благодаря ей можно избежать необходимости оставлять транспорт на специальной парковке. В прошлом году сервисы «МТС Юрент» и Whoosh прекратили работу в Перми из-за ограничений по размещению средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центре города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, «МТС Юрент» получил 10 тыс. обращений в поддержку сервиса с просьбой вернуться в Пермь. «Возможно, это будут электровелосипеды или электросамокаты с доработанной батареей, которая позволит ездить без необходимости оставлять транспорт на парковке. Ведь именно парковка запрещена правилами благоустройства, а использование СИМ не запрещено. В таком случае Пермь сможет стать первым городом в России, в котором будут работать СИМ на вечном ходу», — подчеркнули в компании.

Напомним, весной прошлого года сервисы аренды электросамокатов прекратили работу в Перми из-за ограничений по размещению средств индивидуальной мобильности в центре города. Новые требования, принятые в марте прошлого года депутатами гордумы, разрешили оставлять самокаты только на специальных велопарковках. При этом в центральном планировочном районе Перми пункты размещения для СИМ предусматривать не стали. Самокаты, оставленные в нарушение новых правил, в апреле текущего года начали вывозить на штрафстоянки. В итоге за три дня работы на штрафстоянки было эвакуировано большинство СИМ кикшерингов. В июне предприниматели обратились в суд. На сторону предпринимателей фактически встала прокуратура Перми, направив в гордуму протест на спорные правила благоустройства.

22 сентября 2024 года Пермский краевой суд отказал в иске кикшеринговых сервисов ООО «ВУШ» (Whoosh) и ООО «ЮрентБайк.ру» (Urent) к Пермской городской думе.