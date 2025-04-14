Чиновница из Дзержинска возглавила департамент управления имуществом Самары

На должность руководителя департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева. Она приступила к работе в понедельник, 14 апреля. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Маргарита Шерстнева окончила Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ по специальности «Юриспруденция» (2013). С 2014 по 2016 год она работала в отделе судебной защиты и госзаказа Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области.

В 2016-2020 году Маргарита Шерстнева работала на руководящих постах в Байкальском госуниверситете: от начальника отдела имущественных отношений правого управления до замглавы правового управления. С 2020 по 2024 год она была директором городского архива Дзержинска и заместителем директора департамента управления делами муниципальной администрации.

До перехода на работу в администрацию Самары Маргарита Шерстнева возглавляла комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Дзержинска.

Георгий Портнов