В регионах Сибири вновь объявлено штормовое предупреждение

В нескольких регионах Сибирского федерального округа объявлено штормовое предупреждение. Усиление ветра местами ожидается до 30 м/с.

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В Иркутской области в связи с ухудшением погодных условий продлен режим повышенной готовности, сообщил губернатор Игорь Кобзев. 15 апреля в регионе порывы ветра будут достигать 21 м/с, в западных, центральных, южных районах — 27 м/с. 16 апреля в западных, северо-западных, центральных и южных районах ночью ожидаются порывы до 20 м/с. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

В Средне-Сибирском УГМС предупредили, что 15 апреля в Республиках Хакасия и Тува, а также Красноярском крае ожидается ветер с порывами до 25 м/с. На территории Республики Алтай в ближайшие два дня порывы ветра будут достигать 20 м/с. С 15 по 18 апреля в Усть-Канском, Онгудайском и Кош-Агачском районах региона сохранится высокая пожароопасность четвертого класса, сообщает ГУ МЧС.

Александра Стрелкова