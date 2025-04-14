Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан внесло башкирское ООО ЧОО «Булат» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) за срыв контрактов на охрану школ и детских садов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанское УФАС внесло охранную фирму в РНП за срыв контрактов по охране школ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Татарстанское УФАС внесло охранную фирму в РНП за срыв контрактов по охране школ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

С начала года УФАС рассмотрело 24 жалобы от образовательных учреждений Альметьевского района на ненадлежащую работу компании.

Выяснилось, что ЧОО «Булат» выиграло конкурсы на обеспечение безопасности в 98 учреждениях, однако не выполнило ни одного из взятых на себя обязательств.

«В условиях, когда школы по всей стране остаются объектами повышенного внимания из-за возможных угроз, подобные действия недопустимы», — говорится в сообщении пресс-службы Татарстанского УФАС.

Компания лишилась права участия в государственных закупках сроком на два года.

Артём Дергунов