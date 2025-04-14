Сотрудники ООО «Башкирэнерго» стали призерами республиканского конкурса по охране труда

Подведены итоги XIХ Республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда – 2025». Он ежегодно проводится Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ, Башкирским межотраслевым институтом при поддержке Государственной инспекции труда в РБ и Федерации профсоюзов РБ.

Начальник отдела охраны труда ПО «БЭС» ООО «Башкирэнерго» Сергей Дмитриев (слева) проводит проверку соблюдения охраны труда на предприятии

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В номинации «За лучший результат среди организаций по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к распределительным электросетям» второе и третье место заняли специалисты ООО «Башкирэнерго». «Серебро» было присуждено начальнику отдела охраны труда, надежности, промышленной и экологической безопасности ПО «Белебеевские электрические сети» Сергею Дмитриеву. «Бронзы» была удостоена специалист по охране труда ПО «Белорецкие электрические сети» Виринея Ерастова.

361 специалист в области охраны труда составил конкуренцию работникам ООО «Башкирэнерго». Как и в прошлые годы, конкурс проводился дистанционно в формате тестирования. За 50 минут необходимо было ответить на 50 вопросов с 4 вариантами ответов. Система фиксировала количество правильных ответов и затраченное на выполнение задания время.

Из года в год специалисты из ООО «Башкирэнерго» принимают участие в конкурсе и стабильно занимают призовые места. Это свидетельствует о высоком уровне квалификации специалистов и о том большом внимании, которое уделяется в компании вопросам охраны труда.

ООО «Башкирэнерго»