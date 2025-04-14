Кубань за 2024 год обеспечила 15% российского экспорта свиней

В 2024 году Краснодарский край экспортировал 36,7 тыс. голов свиней на сумму $4,6 млн, пишет РБК Краснодар со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства. Доля региона в общероссийском экспорте живых свиней составила 15% — всего за отчетный период из страны было отправлено 259,6 тыс. голов. Основными направлениями поставок стали Армения и Грузия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным «Интерфакса» со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт», совокупный экспорт живых животных из России за год увеличился на 22% и в живом весе составил свыше 83 тыс. т. Крупнейшими импортерами стали Грузия (34%), Казахстан (21%) и Азербайджан (18%).

Кроме свиноводческой продукции, Кубань поставила на экспорт 2,6 тыс. голов крупного рогатого скота на сумму $3 млн, в основном в Грузию и Таджикистан. Также за границу было отправлено 116 породистых собак и кошек, общая стоимость которых составила $33,7 тыс. Единственным импортером этой категории выступили США.

Вячеслав Рыжков