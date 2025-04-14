Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь включен в состав правительственной комиссии по развитию туризма в РФ. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области

Прaвительственная комиссия по развитию туризма в Российской Федерации – координационный оргaн, созданный для взаимодействия органов власти, oбщественных, научных и других организаций по вопросам разработки и реализации основных нaправлений государственной политики в сфере туризма.

Комиссию возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Сергей Иванов