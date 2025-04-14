Мир обсуждает итоги первого раунда переговоров США и Ирана по ядерной программе. Наблюдатели удивлены тем, что переговоры состоялись. Тем не менее они не спешат признавать их успешными и напоминают, какие трудности стоят перед сторонами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иранский протестующий с портретом аятоллы Али Хаменеи и антиамериканским плакатом

Фото: Vahid Salemi / AP Иранский протестующий с портретом аятоллы Али Хаменеи и антиамериканским плакатом

Фото: Vahid Salemi / AP

Позитивное начало в Маскате, но будет ли хорошим конец?

Перед началом переговоров Тегеран заявлял, что готов дать дипломатии «реальный шанс», но для этого Вашингтон тоже должен продемонстрировать искреннюю готовность преодолеть барьеры. Источник, осведомленный о ходе дел, рассказал Tehran Times, что Иран серьезно настроен на подписание соглашения, однако не позволит второй стороне пересечь какие бы то ни было его красные линии… Аналитики также колеблются в формулировании окончательных выводов, ссылаясь на многочисленные случаи нарушения Вашингтоном соглашений и отзыва обязательств в прошлом.

США ведут переговоры с Ираном о его ядерной программе

У господина Уиткоффа практически нет никакого опыта в сфере внешней политики. Но, будучи давним другом господина Трампа, он пользуется доверием президента и умеет говорить от его имени так, как не говорят другие американские чиновники… Споры о том, будут ли американский и иранский посланники встречаться напрямую, или через посредников, урегулировало использование обоих форматов. На протяжении всех 2,5 часа переговоров иранская и американская команды сидели в разных комнатах, а министр иностранных дел Омана ходил между ними с письменными и устными сообщениями. В конце господин Уиткофф и господин Арагчи встретились лично и кратко поприветствовали друг друга перед самым выходом из здания, где шли переговоры.

Когда эго Трампа встречается с упорством Хаменеи

Советник по национальной безопасности США Майк Уолц уточнил, что Иран должен «передать и отказаться» ото всех элементов своей ядерной программы, включая ракеты, создание оружия массового уничтожения и обогащение урана… Вероятность того, что иранский лидер Аятолла Хаменеи согласится на что-то даже отдаленно похожее на такое разоружение Ирана, на такое потрошение иранского суверенитета и превосходства, равна нулю… Тегеран потратил четыре десятилетия и сотни миллиардов долларов на наращивание военной мощи и своего влияния в регионе… Все это основано на глубоких идейно-религиозных убеждениях, на мрачном эсхатологическом видении, которое предполагает геноцид против Израиля и Запада и полное уничтожение вражеской цивилизации.

Иран и США провели «продуктивные» переговоры в Омане, договорились возобновить их на следующей неделе, заявляет Тегеран

Хотя каждая из сторон говорит о шансах на некоторый прогресс, их позиции в споре, который длится уже более двух десятилетий, по-прежнему далеки друг от друга. Иран долгое время отрицал, что стремится создать ядерное оружие, но западные страны и Израиль считают, что он тайно пытается разработать средства для создания атомной бомбы… Признаки прогресса могут помочь снизить напряженность в регионе, который с 2023 года охвачен войнами в Газе и Ливане, ракетными обстрелами между Ираном и Израилем, нападениями хуситов на суда в Красном море и свержением правительства в Сирии. Неудача, напротив, усилит опасения еще более масштабного конфликта в регионе, который является крупнейшим экспортером нефти в мире.

Подготовили Алена Миклашевская и Кирилл Сарханянц