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В 33 районах Саратовской области в 2025 году отремонтируют тротуары за 200 млн

В Саратовской области в рамках региональной программы в нынешнем году ремонт тротуаров затронет 33 района. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ области.

На эти цели выделят 200 млн руб. Программа реализуется по инициативе губернатора Романа Бусаргина.

В 2023 и 2024 годах специалисты отремонтировали в Саратовской области порядка 100 км тротуарной сети. В этой работе упор делали на ремонт подходов к социально значимым объектам.

Павел Фролов