В 33 районах Саратовской области в 2025 году отремонтируют тротуары за 200 млн
В Саратовской области в рамках региональной программы в нынешнем году ремонт тротуаров затронет 33 района. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ области.
На эти цели выделят 200 млн руб. Программа реализуется по инициативе губернатора Романа Бусаргина.
В 2023 и 2024 годах специалисты отремонтировали в Саратовской области порядка 100 км тротуарной сети. В этой работе упор делали на ремонт подходов к социально значимым объектам.