Жительница Заречного выплатит 1,2 млн штрафа за незаконное вознаграждение

Зареченский городской суд Пензенской области признал 44-летнюю жительницу ЗАТО г. Заречный виновной по уголовному делу о получении незаконного вознаграждения (п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд оштрафовал фигурантку на 1,2 млн руб. В течение двух лет ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с закупками товаров для обеспечения госнужд.

Как выяснилось, в период с 2018 по 2022 год фигурантка получила от двух руководителей юрлиц свыше 400 тыс. руб. Взамен ей предстояло создать для них выгодные условия при заключении договоров для госнужд.

Павел Фролов