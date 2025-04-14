В 2025 году рекламные компании будут обеспечивать еще 36 остановок в Казани

На обслуживание рекламным компаниям в ходе аукционов в этом году планируют передать 36 муниципальных остановок общественного транспорта в Казани. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов.

Обслуживание остановочных павильонов планируется организовать на улицах Ямашева, Амирхана, Чистопольской, Айдарова, Глушко, Родины, Сибирском тракте и на улице Садовой в поселке Отары.

В прошлом году рекламным компаниям были переданы в эксплуатацию 34 остановки. В 2024 году за счет компаний, размещающих на остановках свою рекламу, было заменено 132 поврежденных стекла.

Доход в бюджет после торгов в ближайшие 10 лет, по предварительным расчетам, составит 46,3 млн руб.

Дарья Сайфиева