ФК «Сочи» уступил «Балтике»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 28-го тура Первой лиги в Калининграде проиграл «Балтике». Встреча закончилась со счетом 0:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В истории противостояния с «Балтикой» было преимущество у «Сочи». В пяти очных матчах сочинцы выиграли два раза. Еще трижды команды поделили очки. Коллектив из Калининграда единолично лидирует в турнирной таблице, но и сочинские футболисты продолжают борьбу за выход в российскую Премьер-лигу.

Счет в матче открыла «Балтика» на 38-й минуте после точного удара полузащитника Николая Титкова. В начале второго тайма хозяева забили второй мяч южанам, когда отличился нападающий Брайан Хиль. В оставшееся время счет на табло не изменился. В итоге поражение «Сочи» со счетом 0:2, которое стало первым в противостоянии с «Балтикой».

После 28 матчей в Первой лиге сочинские футболисты имеют в активе 47 очков, опустились на пятое место в турнирной таблице и на четыре очка отстают от московского «Торпедо». В следующем туре сочинцы сыграют 20 апреля на своем поле с «Аланией». Соперник занимает 16-е место.

Евгений Леонтьев