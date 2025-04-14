Телефонный мошенник похитил у жителя Пятигорска 700 тысяч рублей

В Пятигорске неизвестный, представившись по телефону сотрудником банка, похитил у 53-летнего мужчины 700 тыс. руб. Полицейские устанавливают личность лжесотрудника финансового учреждения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Под предлогом пресечения противоправных действий мошенник убедил заявителя перечислить сбережения на якобы безопасный счет. Спустя время с потерпевшим снова связались и рассказали, что на его имя пытаются оформить кредит. Для аннулирования заявки на займ необходимо перечислить определенную сумму на указанный счет»,— говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Николай Аксенов