Пермский мясоперерабатывающий завод значительно сократил выручку и убыток

ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец» в 2024 году сократило выручку на 56% - со 168 млн руб. до 73 млн руб. говорится в сервисе «СПАРК-Интерфакс». При этом общество сократило и убытки – на 42% - с 49 млн руб. до 28 млн руб. Число сотрудников организации за год сократилось с 89 до 55 человек, говорится в отчётности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

В прошлом году сообщалось о временном закрытии практически всех фирменных магазинов «Тельца». Сейчас в Перми работает только одна офлайн-точка продаж - по адресу: бульвар Гагарина, 83. Еще пять отделов работают в Кунгуре, Шадейке и Березовке.

Мясоперерабатывающий завод «Телец» находится в Кунгуре. Предприятие было создано в 2006 году на основе одноименного колбасного цеха. «Телец» выпускает более 300 видов колбасных изделий и полуфабрикатов, которые реализует через продуктовые сети и свои фирменные магазины. 40% долей компании принадлежит директору «Тельца» Сергею Брызгалову, по 30% владеют Елена Худякова и Елена Жебелева.