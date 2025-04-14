В Омской области утвердили глав двух преобразованных министерств

В должности министра строительства и архитектуры Омской области утвержден Александр Рашко, следует из постановления губернатора Виталия Хоценко. Это ведомство было сформировано из минстроя, который с февраля 2023 года возглавлял господин Рашко.

Главой министерства промышленности и торговли региона назначен Андрей Посаженников. В июня 2019 года он возглавил министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития, теперь преобразованное в новое ведомство.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре прошлого года в ходе кадровых перестановок в области господин Хоценко объявил о назначении трех глав министерств. Министром спорта стал Алексей Ленберг, министром транспорта — Андрей Хафизов, министром образования — Ольга Степанова.

Александра Стрелкова