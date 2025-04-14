Дело двух удмуртских преподавателей о фейк-экзаменах для мигрантов ушло в суд

Уголовное дело двух преподавателей центра языкового тестирования, которые провели фиктивные экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для двух мигрантов, с утвердительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Фигурантов задержали в июне 2024-года. Следствие установило, что после прохождения фиктивных экзаменов мигранты получили сертификаты об успешном прохождении испытаний. После этого один из иностранцев оформил трудовой патент, второй — разрешение на временное проживание в РФ. «Действуя таким образом, участники преступной группы незаконно легализовали в РФ иностранных граждан»,— добавили в МВД.

Преподавателям предъявлено обвинение в организации незаконного пребывания в РФ иностранцев группой по сговору с использованием служебного положения (ст. 322.1 УК РФ). По статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы.