В Астрахани судебный пристав стала фигуранткой дела о получении взятки

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани возбудил в отношении судебного пристава-исполнителя уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, должностное лицо Кировского РОСП г. Астрахани УФССП России по Астраханской области два раза получила взятки от местного жителя через посредника. Взамен ей предстояло снять временное ограничение на выезд должника за пределы России.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных СК, УЭБ и ПК УМВД России. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов