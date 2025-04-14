Ставрополье попало в топ-30 регионов России по росту потребительского спроса

По итогам прошлого года Ставропольский край вошел в топ-30 регионов России по динамике потребительского спроса, заняв 21-ю позицию из 85 возможных. Среднемесячные траты жителей выросли до 34,9 тыс. руб., сообщают эксперты РИА Новости.

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Согласно полученным данным, потребительский спрос на Ставрополье увеличился на 8,9%.

Первые строчки рейтинга заняли Республика Адыгея с ростом в 20,7%, Карачаево-Черкесия (11,7%) и Башкортостан (11,2%). Наименьшую динамику продемонстрировали Ненецкий автономный округ (0,6%), Архангельская область (0,3%), а в Севастополе зафиксировано падение на 5,2%.

В других регионах Северо-Кавказского федерального округа, Карачаево-Черкесская Республика расположилась на 2 месте с ростом 11,7% и среднемесячными расходами 17,3 тыс. руб. Республика Ингушетия заняла 12 позицию (рост 9,6%, траты 11,5 тыс. руб.), Кабардино-Балкарская Республика — 23 место (8,7%, 37,5 тыс. руб.). Республика Северная Осетия-Алания оказалась на 32 строчке (7,2%, 29,7 тыс. руб.), Чеченская Республика — на 53 месте (5,7%, 23,1 тыс. руб.), а Республика Дагестан — на 81 (1,9%, 32,6 тыс. руб.).

Николай Аксенов