В Волгограде завели дело на работницу образовательного учреждения за взятку

Следственный отдел по Кировскому району Волгограда возбудил в отношении заведующей отделением одного из образовательных учреждений областного центра уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Согласно релизу, в январе этого года фигурантка предложила студенту заочного отделения беспрепятственно сдать зимнюю сессию за взятку. Молодой человек передал ей требуемую сумму. После этого фигурантка выставила в экзаменационных ведомостях положительные оценки без проверки знаний.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося, проверяет подозреваемую на наличие других таких эпизодов. Силовому ведомству предстоит оценить действия и студентов-взяткодателей.

Павел Фролов