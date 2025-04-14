Число эвакуированных из приграничья Курской области выросло до 776 человек

Из освобожденных районов Курской области с 12 марта эвакуировали 776 человек, сообщила пресс-служба МЧС. В пунктах временного размещения на данный момент находится более 6 тыс. человек. Связь с родственниками установлена более чем у 2,2 тыс. жителей.

В сообщении МЧС отмечается, что на горячую линию ведомства поступило более 22 тыс. обращений. Большая часть из них касается поиска близких.

Аналогичные данные ранее представлял Российский Красный Крест (РКК). Он уточнял, что среди найденных — 1,8 тыс. мирных жителей и 343 военнослужащих. Всего с августа 2024 года РКК получил 7,8 тыс. обращений о пропавших без вести родственниках.

Полина Мотызлевская