Главой рыбинского ЖКХ стал Антон Андреев

В Рыбинске директором департамента ЖКХ, транспорта и связи назначен Антон Андреев. Об этом сообщили в муниципальном совете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: муниципальный Совет Рыбинска Фото: муниципальный Совет Рыбинска

Ранее господин Андреев работал советником главы Рыбинска. Он курировал реализацию региональных программа по благоустройству, принимал участие в создании программы по ремонту тротуаров.

«Хорошо знаком с хозяйственной повесткой, всегда на связи с депутатами, общественниками, активистами. Знает проблемы всех микрорайонов. Задачи на этот год важные – реконструкция Чкалова, ремонт площади Жукова. В качестве советника он уже начал над ними работать, продолжит как и.о. директора департамента ЖКХ»,— представил глава города Дмитрий Рудаков нового главу ЖКХ.

Как сообщали рыбинские СМИ, с сентября 2024 года пост директора департамента занимал Александр Вишняков. В марте он покинул должность по собственному желанию.

Алла Чижова