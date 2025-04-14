Землю и здания компании СТЭС в Невинномысске продают за 16 млн рублей

Объекты недвижимости и земельный участок ООО «СТЭС» в Невинномысске Ставропольского края выставили на торги с начальной ценой в 16,8 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Недвижимое имущество организации-банкрота, выставленное на продажу, расположено по адресу: переулок Больничный, 22. В состав лота входят одноэтажные объекты: склад с пристройкой (486,4 кв. м), ремонтный бокс (96,7 кв. м), проходная (8,7 кв. м), а также нежилое здание (97,8 кв. м). Кроме того, в единый лот входит земельный участок общей площадью более 4 тыс. кв. м, на котором находятся закладываемые объекты недвижимости, забор, ворота, ангар металлический (200 кв. м), и две мастерские площадью 24 кв. м и 72 кв. м.

Торги назначены на 18 июня, задаток составляет 10% от начальной стоимости лота.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СТЭС» зарегистрировано в 2011 году в Невинномысске. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Бенефициар предприятия — Ольга Грибань. Выручка компании за 2024 год составила 178 тыс. руб., убыток — 692 тыс. руб.

Арбитражный суд Ставропольского края признал ООО «СТЭС» несостоятельным в ноябре 2022 года. Инициатором банкротства общества выступило ПАО «Сбербанк России». Согласно решению суда, на тот момент общая сумма требований кредиторов составила 10,7 млн руб.

Тат Гаспарян