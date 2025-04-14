Нижегородка лишилась 6,5 млн рублей после общения с телефонными аферистами

В Нижнем Новгороде пенсионерка потеряла 6,5 млн руб., поддавшись на уговоры мошенников перевести свои средства на «безопасный» счет. По данным полиции, аферисты звонили нижегородке от имени домофонной компании и Роскомфиннадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Злоумышленники убедили пенсионерку, что по ее банковскому счету проводят несанкционированные операции. Для отмены этих транзакций они предложили нижегородке обналичить свои сбережения и перевести их на указанные реквизиты.

Пенсионерка сняла со счета более 5 млн руб. и продала автомобиль за 1,25 млн руб. Аферисты помогли ей скачать мобильное приложение, с помощью которого нижегородка перевела деньги на указанные ей реквизиты.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Андрей Репин