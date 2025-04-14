В Тольятти предотвращено разбойное нападение на предпринимательницу

В Тольятти полицейские предотвратили нападение на представительницу городского бизнес-сообщества, которое планировал ранее судимый за разбой, незаконный оборот наркотиков и поддельных банковских билетов 50-летний местный житель. Об этом сообщили сегодня в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Злоумышленник выяснил, что жертва проживает в одном из частных домов на территории города. На протяжении трех месяцев он осуществлял сбор информации о женщине: изучил маршрут ежедневного передвижения, распорядок дня, состав семьи и время отсутствия малолетних детей в доме.

Готовясь к преступлению, тольяттинец приобрел предмет конструктивно схожий с огнестрельным оружием и нож, приготовил маску и перчатки.

В начале апреля тольяттинец проник в дом предпринимательницы, где собрал золотые изделия, имущество и денежные средства на общую сумму более 1,7 млн руб. После этого он спрятался в одной из комнат и стал ждать хозяйку, чтобы с применением насилия отобрать у нее оставшиеся ненайденными ценности.

В этот момент он и был задержан полицейскими, которые с самого начала наблюдали за его приготовлениями к преступлению.

Возбуждено уголовное дело по ст.162 УК РФ «Приготовление к разбойному нападению». Подозреваемый заключен под стражу.

Алексей Алексеев