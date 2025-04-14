В минвнешэкономсвязей Башкирии начнут принимать обращения в «ящик доверия»

Министерство внешнеэкономических связей утвердило порядок работы «горячей линии» и «ящики доверия», создаваемых для приема письменных сообщений от граждан и юридических лиц о коррупционных и иных нарушениях. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Обращения будут рассматриваться при условии, что заявитель указал свое имя и способ связи.

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Телефон «горячей линии» устанавливается в здании министерства, говорится в документе. Он будет работать с 9:00 до 17:00 в будние дни. Кроме приема жалоб на нарушения, по телефону проводятся консультации и разъяснения действующего законодательства России, а также порядка обращения в правоохранительные и судебные органы. Обращения будут регистрироваться в специальном журнале.

При ответе на телефонный звонок сотрудник министерства должен будет назвать свое имя и должность, сообщить заявителю о конфиденциальности переданных им сведений. Речь должна носить официально-деловой характер, рекомендуется избегать конфликтных ситуаций.

«Ящик доверия» будет размещен в фойе здания министерства и доступен с 9:00 до 17:00 в рабочие дни. Поступившие в него обращения будут ежедневно выниматься и регистрироваться.

Наталья Балыкова