Повара ресторана «Урюк» и сотрудника «Яндекс Лавки» обвинили в терроризме

Сотрудники правоохранительных органов в Москве выявили двух сочувствующих террористической организации. Мужчины приехали в Россию на заработки, оба задержаны, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Салохиддин Насидиров работал кладовщиком в «Яндекс Лавке», Ахат Толибджонович Эшмурзаев — поваром в ООО «Урюк». Оба холосты. Их обвиняют в подготовке к вступлению в террористическую и запрещенную в России организацию (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции во время рейдов по выявлению нелегальных мигрантов. Изначально суд назначил выдворить их на родину. Однако после проверки мобильных устройств сотрудники заподозрили их в попытках вступления в террористическую организацию. Суд изменил решение — сейчас оба переведены в СИЗО.