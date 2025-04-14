Солисту «Би-2» присвоили статус иноагента на второе имя

Минюст присвоил солисту группы Леве «Би-2» (Егору Бортнику, признан иноагентом) статус иностранного агента на имя Игорь. Теперь в реестре карточка музыканта сформулирована так: Бортник Егор (Игорь) Михайлович «Лёва Би-2» (признан иноагентом).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Егор (Игорь) Бортник (признан иноагентом)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Егор (Игорь) Бортник (признан иноагентом)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным Telegram-канала Shot, на имя Игорь Бортник (иноагент) у артиста оформлен российский паспорт, ИНН, банковские счета и бизнес, что позволяло ему зарабатывать деньги в России.

В начале марта общественная организация «Сорок сороков» сообщала, что направила в МВД и Минюст обращение с требованием «перекрыть возможность дохода» музыканту, так как он «ежемесячно спонсирует ВСУ и продолжает зарабатывать в России».

В апреле 2024 года участники группы попросили гражданства Молдавии. В мае президент Майя Санду подписала указы о предоставлении молдавских паспортов бас-гитаристу Максиму Андрющенко и менеджеру коллектива Алексею Левченко. Основные участники группы — Шура (Александр Уман) и Лева (иноагент) — не получили паспорта, так как у них есть израильское гражданство.

Полина Мотызлевская