Ростовчане определили идеальный возраст для рождения первенца

Рождение первого ребенка женщины должны планировать до 24 лет. По крайней мере, так считают 36% жителей Ростовской области, поучаствовавших в опросе сервиса SuperJob. А вот отцы должны быть постарше. 39% участников исследования заявили, что мужчины готовы к воспитанию детей в промежутке от 25 до 29 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В среднем респонденты считают, что оптимальный возраст для родителей, которые ждут своего первого малыша – 25 лет для женщин и 27 лет для мужчин.

Стоит отметить любопытную тенденцию: мужчины чаще склонны указывать более ранние сроки для обоих полов — 25 лет для женщин и 27 лет для мужчин. Женщины же придерживаются мнения, что наиболее благоприятный возраст для рождения ребенка составляет 26 лет для матери и 29 лет для отца.

Мужчины-руководители считают, что идеальное время для рождения женщиной первого ребенка наступает в 24 года, тогда как для мужчин этот срок смещается до 27 лет. Женщины-руководители, наоборот, высказываются за более позднее родительство — 27 лет для матерей и 29 лет для отцов.

Валентина Любашенко