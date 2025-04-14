За I квартал 2025 года в Татарстане зарплаты в энергетике выросли на 100%

В Татарстане по итогам первых трех месяцев 2025 года медианная предлагаемая заработная плата в энергетике выросла на 100% и составила 91,6 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-платформы по поиску работы HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За I квартал 2025 года в Татарстане зарплаты в госорганизациях выросли на 110%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ За I квартал 2025 года в Татарстане зарплаты в госорганизациях выросли на 110%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В тяжелой промышленности медианная зарплата увеличилась почти вдвое — на 89%, достигнув 115,8 тыс. руб.

Наименьшие темпы роста продемонстрировали предприятия лесопромышленной отрасли и деревообработки: годовой прирост составил всего 33%, а медианный доход — 79,6 тыс. руб. В розничной торговле доход сотрудников вырос на 36%, достигнув 55,4 тыс. руб.

Средняя медианная зарплата по республике в I квартале 2025 года составила 75 тыс. руб., увеличившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Артём Дергунов