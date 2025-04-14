Главой аппарата Пермского округа стал бывший пермский чиновник

Новым главой аппарата Пермского муниципального округа назначен Дмитрий Генкин, сообщил портал Ura.Ru. В пресс-службе окружной администрации эти данные подтвердили. Господин Генкин занял место, которое освободил уволившийся по собственному желанию Сергей Ермаков. Он руководил аппаратом в команде ушедшего в отставку главы округа Владимира Цветова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Генкин.

Фото: сайт регионального отделения «Единой России». Дмитрий Генкин.

Фото: сайт регионального отделения «Единой России».

Дмитрий Генкин ранее работал замглавы Кировского района, в последнее время был исполнительным директором ГК «Промснаб» и председателем общественного совета регионального партпроекта «Единой России» «Выбирай свое».

До перехода в Кировский район он пять лет работал замначальника отдела самоуправления и межнациональным отношениям администрации Перми.